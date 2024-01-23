الفيلم التونسي "بنات ألفة" في القائمة المختصرة النهائية لجوائز الاوسكار 2024

و"بنات ألفة" فيلم روائي وثائقي من بطولة الممثلة هند صبري (في دور البطلة ألفة) ونور قروي وإشراق مطر ومجد مستورة. وتدور أحداثه حول قصة حقيقية لامرأة تونسية تدعى "ألفة" تتأرجح حياتها بين النور والعتمة، ويتصاعد المسار الدرامي للقصة باختفاء ابنتيها، وقد اعتمدت كوثر بن هنية في طرحها السينمائي على أداء ممثلات محترفات في مشاهد تصويرية وروائية بتصور جديد يجمع بين الأسلوب الوثائقي والدرامي لدفع عنصر التشويق في رحلة البحث عن الفتاتين.وكان هذا الفيلم عُرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي (ماي 2023) حيث تُوّج بأربع جوائز هي "المواطنة" و"العين الذهبية" و"السينما الإيجابية"، إلى جانب "تنويه خاص" من لجنة جائزة الناقد "فرنسوا شالي" التي تمنحها جمعية "فرنسوا شالي" منذ 27 سنة على هامش مهرجان كان من قبل مجموعة من النقاد والصحفيين المختصين في المجال السينمائي.وكانت كوثر بن هنية وصلت إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار سنة 2021 ضمن قسم أحسن فيلم عالمي (القائمة القصيرة والنهائية) عن فيلمها "الرجل الذي باع ظهره".وجدير بالتذكير أن السينما التونسية وصلت إلى القائمة النهائية لجوائز أوسكار في دورته 92 (2020)، من خلال الفيلم الروائي القصير "إخوان" لمريم جوبار. وهي المرة الأولى في تاريخ السينما التونسية التي تبلغ فيها المستوى النهائي لجوائز الأوسكار.وتعتبر جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي (يطلق عليها سابقا مسابقة أفضل فيلم بلغة أجنبية) واحدة من أكثر الجوائز المرموقة عالميا. وقد قامت العديد من البلدان بترشيح الأفلام التي ارتأت فيها أفضل تمثيل لها في هذه المناسبة العالمية وذلك وفقا للإجراءات والمعايير المحددة من قبل أكاديمية الأوسكار.