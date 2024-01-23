كأس الامم الافريقية: تأهل الراس الاخضر ومصر الى الدور ثمن النهائي

ضمن منتخبا الرأس الأخضر ومصر تأهلهما الى الدور ثمن النهائي لكأس الامم الافريقية لكرة القدم الجارية حاليا بكوت ديفوار بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 وتعادل غانا وموزمبيق بذات النتيجة في اللقاء الثاني عن المجموعة الثانية اليوم الاثنين.

في المباراة الاولى، سجل هدفي منتخب الرأس الأخضر جيلسون تافاريس في الدقيقة 45 وبراين تيقزيريا في الدقيقة 90+10 فيما جاءت ثنائية المنتخب المصري عن طريق محمد تريزيغيه في الدقيقة 50 ومصطفى محمد في الدقيقة 90+4.

واستفاد المنتخب المصري في تأهله الى الدور ثمن النهائي من تعادل المنتخب الغاني ونظيره الموزمبيق 2-2. وتقدمت غانا عن طريق جوردان أيو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 15 و70 قبل أن تعود موزمبيق في النتيجة بهدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق جيني كاتامو في الدقيقة 90 من ضربة جزاء ورينيلدو ماندافا في الدقيقة 90+4.

وعلى ضوء النتائج الحاصلة في المباراتين، أنهى منتخب الرأس الأخضر منافسات المجموعة الثانية في المركز الأول برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب مصر الذي حل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما احتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين بفارق الاهداف امام منتخب موزمبيق.



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يذكر أنّ صاحبا المركزين الأول والثاني يتاهلان الى الدور ثمن النهائي اضافة الى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.



وفي ما يلي تذكير بمباريات المجموعة الثانية والترتيب:

الجولة الأولى:

مصر - موزمبيق 2-2

غانا - الرأس الأخضر 1-2



الجولة الثانية:

مصر - غانا 2-2

الرأس الأخضر - موزمبيق 3-0



الجولة - الثالثة:

مصر - الرأس الأخضر 2-2

غانا - موزمبيق 2-2





يذكر أنّ صاحبا المركزين الأول والثاني يتاهلان الى الدور ثمن النهائي اضافة الى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.الجولة الأولى:مصر - موزمبيق 2-2غانا - الرأس الأخضر 1-2الجولة الثانية:مصر - غانا 2-2الرأس الأخضر - موزمبيق 3-0الجولة - الثالثة:مصر - الرأس الأخضر 2-2غانا - موزمبيق 2-2