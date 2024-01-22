كاس الامم الافريقية 2023+1 : تاهل غينيا الاستوائية ونيجيريا الى الدور ثمن النهائي

الحق منتخب غينيا الاستوائية خسارة ثقيلة بمنتخب البلد المضيف كوت ديفوار بعدما فاز عليه برباعية نظيفة ليضمن تاهله الى الدور ثمن النهائي في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين على ملعب الحسن واتارا في ابيدجان لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لنهائيات كاس الامم الافريقية لكرة القدم 2023+1.





وجاءت اهداف منتخب غينيا الاستوائية بواسطة نسوي في الدقيقتين 42 و75 وبابلو غانات في الدقيقة 73 ويانيك بوليا في الدقيقة 88.



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وحسم المنتخب النيجيري بطاقة التاهل الثانية لهذه المجموعة بتغلبه في المباراة الثانية على ملعب فيليكس هوفوات بوانيي على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد تحقق بنيران صديقة بعدما غالط اوبا سانغانتي حارس مرماه في الدقيقة 36.





وتصدر منتخب غينيا الاستوائية الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف امام المنتخب النيجيري صاحب المركز الثاني في حين توقف رصيد منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث عند 3 نقاط لتتضاءل حظوظه بشكل كبير في بلوغ الدور ثمن النهائي خصوصا مع فارق سلبي (-3) على مستوى الاهداف المدفوعة والمقبولة. واصبح مصير منتخب "الفيلة" في ضمان مقعد مؤهل من بين 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث رهين نتائج مباريات بقية المجموعات الاخرى.

اما منتخب غينيا بيساو فقد ودع البطولة بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي ليخرج خالي الوفاض في المركز الرابع والاخير بلا رصيد.