تراجع منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى موفى نوفمبر 2023

بلغت صادرات منتوجات الّصيد البحري إلى موفى نوفمبر لسنة 2023 حـوالي 32 ألف طن بقيمة 712 مليون دينار، مقابل 2.1 الف طن بقيمة 38.7 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 حيث سجلت تراجعا بــ 3 بالمائة من حيث الكمية و 6 بالمائة من حيث القيمة



وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التصدير كذلك انخفاضا بـ 0.3 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر لسنة 2022 حيث بلغت 22.3 د/كلغ وفق نشرية المرصد الوطني للفلاحة لشهر جانفي 2024 الصادرة أمس الجمعة .





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وتتمثل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك (13.2 ألف طن) والقشريات ( 9.2 ألف طن) والمصبرات وشبه المصبرات (7.2 ألف طن).



وتوزعت صادرات منتوجات الّصيد البحري من حيث القيمة على 45 وجهة ، إذ احتلت إيطاليا المرتبة الأولى (33 بالمائة) تليها ليبيا (17 بالمائة) واسبانيا ( 13 بالمائة ).

وبلغت واردات منتوجات الّصيد البحري إلى موفى نوفمبر لسنة 2023 ، وفق المرصد حـوالي 69 ألف طن بقيمة 426 م.د مقابل 59 ألف طن بقيمة 367 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022 حيث سّجلت زيادة بـ 17 بالمائة من حيث الكمية و بـ 16.1 بالمائة من حيث القيمة. وقد سجلت معدلات الاسعار على مستوى التوريد استقرارا مقارنة الفترة نفسها من سنة 2022 (6.2 د/كلغ).



وتتوزع نسبة كمية الواردات حسب الاستعمالات كما يلي:

التصنيع (تن مجمد وأنشوة) 64 بالمائة

التسمين: 20 بالمائة

تزويد السوق: 16 بالمائة



وسجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر نوفمبر لسنة 2023 فارق إيجابي بلغ 286 م.د مقابل 388 م.د خلال

الفترة ذاتها من سنة 2022 محققا بذلك تراجعا بـ 26.3 بالمائة وفق المصدر ذاته .

