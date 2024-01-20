"غراسة 300 شجرة يوم الأحد في إطار حملة "دينار دينار بوقرنين يخضار

تنظم "جمعية النهوض بثقافة البيئة" غدا الأحد الدورة الأولى لحملة "دينار دينار بوقرنين يخضار" بهدف غراسة قرابة 300 شجرة لتعويض الغطاء الغابي الذي تضررمن الحرائق التي ضربت الحديقة الوطنية ببوقرنين خلال صائفة 2022.



وقالت رئيسة الجمعية ألفة المدب في تصريح لوات "نحن كجمعية نستهدف بالخصوص فئتي الأطفال والشباب من أجل غرس ثقافة التشجير والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة والمحيط لدى الأجيال القادمة"، مضيفة أن الجمعية تسعى أيضا من خلال هذا العمل إلى الحد من التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري .





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وأبرزت المدب، أن حملة التشجير مفتوحة للعموم غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال في محمية "عين الزرقة" ، مبرزة أن هذه الحملة تتنزل في إطار حرص الجمعية على إعادة تشجير محمية بوقرنين التي تضرر غطائها النباتي وثروتها الحيوانية جراء الحرائق.



وقالت "سيحصل كل طفل مشارك في الحملة على شهادة إعادة تشجير "شجرتي" بعد كتابة إسمه على الشجرة التي سيتولى غراستها مما سيمكنه من مواكبة مراحل نمو الشجرة تباعا.



وتسعى جمعية النهوض بثقافة البيئة ، للتعريف بأهمية البيئة وإدراج الثقافة والتوعية البيئية لدى المواطن والشباب بالخصوص بالتعاون مع الوزارات والهياكل الحكومية على غرار وزارة البيئة وإدارة الفلاحة والغابات ببن عروس وأيضا مع الخواص .



والحديقة الوطنية ببوقرنين هي محمية طبيعية أحدثت في فيفري 1987 وتقدر مساحتها ب1.939 هكتارا وتتميز بغطائها النباتي المتنوع وثرائها البيولوجي حيث تضم ما لايقل عن 525 نوعا نباتيا و25 نوعا من الثدييات مثل غزال الجبل و50 نوع من الطيور و16 نوع من الزواحف والبرمئيات واللافقريات.