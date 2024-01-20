قابس: نحو استغلال مياه الحمامات الاستشفائية في واحة الحامة بعد معالجتها

انتظمت بالمندوبية الجهوية للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بقابس، جلسة عمل فنية خصصت لمناقشة دراستي استغلال مياه الحمامات واعادة تهيئة واحة الحامة.



وتضمنت الجلسة، التي انتظمت خلال الاسبوع الجاري وضمت ممثلي مكتبي الدراسات والادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والديوان الوطني للتطهير والصحة والوكالة العقارية الفلاحية، تقديم مداخلة حول تقدم انجاز الدراستين.

وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة اتمام الدراستين في أقرب الآجال، حتى تتمكن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من برمجة أشغال المشروعين في ميزانية سنة 2025، وعلى استغلال مياه الحمامات بعد معالجتها.



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ويكتسي مشروع استغلال مياه الحمامات في المجال الفلاحي، أهمية ثابتة، حيث أنه سيمكن من معالجة النقص المسجل في مياه الري بواحتي الحامة والحامة الغربية التي تعاني كل منهما من تفشي ظاهرة الاهمال الفلاحي بسبب النقص المسجل في المياه.



وتترواح كميات المياه المتأتية من الحمامات الاستشفائية بالحامة والمهدورة بين 120 و150 لترا في الثانية، ويتم حاليا تصريف هذه المياه في السباخ.

