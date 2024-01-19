كاس امم افريقيا لكرة اليد - المنتخب الوطني يحقق فوزه الثاني ويتاهل الى ربع النهائي دون عناء

خرج المنتخب التونسي لكرة اليد بفوز ثان معنوي على نظيره النيجيري بنتيجة 36-19 مساء اليوم في القاهرة في الجولة الثانية من بطولة كاس امم افريقيا لكرة اليد مؤكدا افضليته في المجموعة الرابعة قبل ان يلاقي منتخب انغولا من اجل العلامة الكاملة.



وهو الفوز الثاني للمنتخب التونسي في البطولة بعد انتصاره العريض يوم الاربعاء 59-18 على كينيا ( رقم قياسي) بما جعله يتاهل الى ربع نهائي البطولة.بينما عرف منتخب نيجيريا هزيمته الثانية بعد ان خسر مباراته الاولى امام نغولا 24-26 ما جعله يخرج من دائرة المراعنة على احدى البطاقتين المؤهلتين للدور الثاني ليكتفي بخوض منافسات "مسابقة الرئيس".

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وهو الفوز الثاني للمنتخب التونسي في البطولة بعد انتصاره العريض يوم الاربعاء 59-18 على كينيا ( رقم قياسي) بما جعله يتاهل الى ربع نهائي البطولة.بينما عرف منتخب نيجيريا هزيمته الثانية بعد ان خسر مباراته الاولى امام نغولا 24-26 ما جعله يخرج من دائرة المراعنة على احدى البطاقتين المؤهلتين للدور الثاني ليكتفي بخوض منافسات "مسابقة الرئيس".

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وسمحت المباراة لمدرب المنتخب التونسي باتريك كازال باختبار اغلبية العناصر في مختلف الخطط وجسمت سعيه من اجل الاقتراب اكثر ما يمكن الى ضبط المجموعة التي ستراهن على كسب التحدي في الادوار المتقدمة.

وبدت المباراة اليوم امام نيجيريا بمثابة اختبار جديد للمنتخب للرهانات الاقوي في مسار البطولة . ولئن حاول منتخب نيجيريا الصمود نسبيا في الشوط الاول مستفيدا من قوة بدنية للاعبيه وقد كان اداؤه افضل من اداء منتخب كينيا المنافس الاول للمنتخب الوطني فانه سرعانما تراجع ولم يساير النسق الذي فرضه ابناء المدرب كازال.

وفرض المنتخب التونسي اسبقية على نظيره النيجيري تدعمت تدريجيا لتستقر على 8 اهداف فارق (18-10) في نهاية الشوط .



وتواصلت الاختبارات في الشوط الثاني ونزل الحارس اصيل النملي بديلا لمهدي الحرباوي.واستفاد المنتخب التونسي من ثراء رصيده البشري وكان يملك خيارات بشرية متعددة ومتقاربة المستوى الفني ليعمق الفارق امام متتحب نيجيري تراجع اداؤه ولم يقوى على الصمود امام المنتحب التونسي الذي فرض سيطرة مطلقة انتهت بتقدمه بنتيجة 36-19

وفاز لاعب المنتخب الوطني اسامة الرميكي بجائزة افضل لاعب في المباراة.



وسيلاقي المنتخب التونسي يوم الاحد في الجولة الثالثة من الدور الاول منتخب انغولا من اجل صدارة المجموعة.