كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: المنتخب التونسي يحقق رقما قياسيا جديدا في تاريخ مشاركاته والمنتخب المصري الأقوى دفاعيا

حقق المنتخب التونسي لكرة اليد رقما قياسيا جديدا في تاريخ مشاركاته في مسابقة كأس إفريقيا للأمم بتحقيقه أعرض إنتصار من ناحية فارق الأهداف وكذلك عدد الأهداف المسجّلة، بعد انتصاره امس الاربعاء على المنتخب الكيني بنتيجة 59-18 (الشوط الاول 27-4) في اطار الجولة الاولى للنهائيات القارية التي تستضيفها مصر من 17 الى 27 جانفي الجاري.



وحطم المنتخب الوطني رقمه القياسي السابق 51-12 في مباراته ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس إفريقيا 2000.

وكانت منافسات الجولة الأولى لكأس افريقيا للأمم الترشيحية لأولمبياد "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك، شهدت تسجيل 474 هدفا، بمعدل 59.25 هدفا في كل مباراة.



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وكان التألق من نصيب المنتخب التونسي الذي أعتبر خطه الهجومي الأقوى باحرازه لـ 59 هدفا بمعدل 0.98 هدف في الدقيقة الواحدة، فيما كان المنتخب المصري الأقوى دفاعيا بقبوله لـ 15 هدفا بمعدل 0.25 هدفا في الدقيقة الواحدة.



وتعد مباراة الرأس الأخضر ورواندا أكثر المباريات تسجيلا للأهداف بعدما بلغت حصيلتها النهائية 79 هدفا بمعدل 1.31 هدف في الدقيقة الواحدة، بينما كانت أضعف حصيلة من الأهداف في مباراة الكاميرون والكونغو بـ 46 هدفا بمعدل 0.76 هدف في الدقيقة الواحدة.

أما أكبر فارق في الأهداف فقد كان في مباراة المنتخب التونسي ونظيره الكيني بـ 41 هدفا، فيما كان أقل فارق في عدد الأهداف في مباراة نيجيريا وأنغولا بـهدفين اثنين.



وفي ما يلي تذكير بكامل نتائج مباريات الجولة الأولى:

المجموعة الأولى:

الكونغو الديمقراطية - زامبيا 40 - 21

الرأس الاخضر - رواندا 52 - 27



المجموعة الثانية:

الكاميرون - الكونغو 25 - 21

مصر - غينيا 33 - 15



المجموعة الثالثة:

الجزائر - الغابون 31 - 27

المغرب - ليبيا 30 - 25



المجموعة الرابعة

تونس - كينيا 59 - 18

نيجيريا - أنغولا 24 - 26