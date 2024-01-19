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كأس افريقيا للأمم : فوز السنيغال على الكاميرون 3 - 1

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز المنتخب السينغالي اليوم الجمعة على نظيره الكاميروني بنتيجة 3 - 1 لحساب مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس افريقيا للأمم الجارية بالكوت ديفوار.
وجاءت ثلاثية المنتخب السينغالي عن طريق اسماعيلا سار في الدقيقة 17 و حبيب ديالو في الدقيقة 71 و ساديو ماني في الدقيقة 90+5، فيما جاء هدف تذليل الفارق للمنتخب الكاميروني عبر اللاعب أوليفي نشام في الدقيقة 83.
وبهذا الفوز الثاني له على التوالي، ضمن المنتخب السينغالي بطل النسخة السابقة تأهله الى الدور ثمن النهائي للبطولة، متصدرا المجموعة الثالثة بعد جولتين بـ 6 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الكاميروني عند النقطة الوحدة في المرتبة الثالثة.
وتستكمل لقاءات المجوعة الثالثة مساء اليوم لاحقا بلقاء المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، والمنتخب الغامبي صاحب المركز الرابع بـ 0 من النقاط.


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