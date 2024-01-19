رواق الفنون ببن عروس يحتضن الدورة العاشرة لمعرض الفنون التشكيلية "محطات"

يحتضن رواق الفنون ببن عروس، بداية من مساء اليوم الجمعة والى غاية نهاية شهر جانفي الحالي، الدورة العاشرة لمعرض الفنون التشكيلية "محطات" والذي ينظمه الرواق بالاشتراك مع اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس.



ويشتمل المعرض على 33 عمل فني تشكيلي لمجموعة من الفنانين التشكيليين من مدارس تشكيلية مختلفة تجمع بين "الحروفيات" للمجد النوري ونورالدين العوني، و" التصوير الفوتوغرافي لـعمر حرزالله و عمر بن مبروك وسلافة مبروك وإبراهيم بهلول، و"الخزفيات" لسامي الفقيه ووفاء الجبالي، و"الأعمال الزيتية المختلطة " حيث تحضر أعمال كل من حياة القاسمي وعربية الوظيف وعلي الزنايدي ومحمد المالكي وعزالدين البراري واحمد الزعايبي ومحمد الهادي الشريف وحافظ البكوري وكوثر جرادي وسلوى عروس ومحمد بن مسعود ونور الدين الرياحي.





...



وأفادت مديرة رواق الفنون ببن عروس نزيهة صولي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المعرض يجسم خيرة الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين التونسيين، حيث تتنوع المواضيع المطروحة بين الأعمال التراثية التي تحضر فيها صور المدينة العتيقة والعادات والتقاليد التونسية، هذا فضلا عن الأعمال الفوتوغرافية التي تصور لحظات إبداعية في سياقات فنية مختلفة وأعمال فنية تجريدية وانطباعية وتشكيلات حروفية متنوعة..



وأضافت الصولي ان الغاية من تنظيم مثل هذه المعارض هو محاولة تقريب الفن التشكيلي بأعلامه ومدارسه المختلفة من الجمهور واطلاعهم على الحركية التشكيلية وآخر الإبداعات في هذا المجال .

يذكر ان المعرض التشكيلي محطات يتواصل برواق الفنون ببن عروس الى غاية 31 جانفي الحال .

بسط