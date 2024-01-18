بن عروس: الإعلان عن جملة من طلبات العروض لتوسعة وصيانة عدد من المؤسسات التربوية

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس عن فتح جملة من طلبات العروض لتوسعة وتهيئة صيانة عدد من المؤسسات التربوية بولاية بن عروس خلال السنة الحالية 2024.

وتتعلق طلبات العروض بجملة من المشاريع تشمل إنجاز أعمال توسعة لكل من المدرسة الابتدائية حي فيالة بالمروج، والمدرسة الابتدائية برج غربال بالمدينة الجديدة، والمدرسة الابتدائية فرش العنابي بمرناق، والمدرسة الابتدائية المدينة الجديدة 3، والمدرسة الابتدائية ابن سينا المروج 5، والمدرسة الابتدائية حي النسيم المحمدية، والمدرسة الابتدائية حي البساتين 3 بومهل.

كما تشمل طلبات العروض انجاز أشغال تهيئة وصيانة لكل من المدرسة الابتدائية ابن رشيق نهج الجزائر المروج، والمدرسة الابتدائية دوار الحوش فوشانة، والمدرسة الابتدائية فرحات حشاد المروج، والمدرسة الابتدائية ابن منظور المروج، والمدرسة الابتدائية المحمدية 2، والمدرسة الابتدائية الهناء بالمحمدية، والمدرسة الابتدائية الهناء مرناق، وكل من المدرسة الابتدائية الزاوية 1 و2 بمرناق، والمدرسة الابتدائية حي جابر بمرناق.

وتترواح مدّة الأشغال، حسب طبيعة الأعمال، المنجزة بين 120 يوما و210 أيّام، ويموّل عدد من هذه المشاريع مباشرة من ميزانية الدولة وينجز عدد آخر في إطار مشروع دعم التعليم الابتدائي بتمويل مشترك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وطبقا للاتفاقية المبرمة مع الدولة التونسية في هذا المجال.

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