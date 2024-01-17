احتضن المركب الصناعي والتكنولوجي "قطب الجريد" بتوزر، اليوم الأربعاء، فعاليات يوم إعلامي بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووكالة التعاون الألماني لفائدة نحو 40 مؤسسة ناشطة في مجال تصدير التمور قصد تعريف القائمين عليها بمراحل واجراءات الحصول على شهادتي الجودة "ايزو 22000" و"أف أس أس سي 22000"، وفق المسؤول عن التسويق والتعاون الدولي بقطب الجريد مراد صفية.



وأضاف صفية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار المهام الموكولة للقطب والمتمثلة في الإحاطة بالصناعيين، وتهيئة المناطق الصناعية، وجلب الاستثمارات، ويهدف الى دعم تنافسية المؤسسات عبر التعريف بمزايا الحصول على شهادتي الجودة "ايزو 2200" و"أف أس أس سي 22000" باعتبارهما تيسران على المؤسسات الولوج لأسواق الاتحاد الأوروبي والقارة الامريكية خاصة الولايات المتحدة الامريكية وكندا.

وتتواصل، إثر هذا اليوم الإعلامي، مرافقة عدد من المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالبرنامج عن طريق خبراء من وكالة التعاون الألماني الى حين الوصول لمرحلة المصادقة النهائية والحصول على الشهادتين المذكورتين، وفق ذات المصدر .



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من جانبها، لفتت أسماء حمودة مديرة مشروع النمو النوعي للتشغيل بوكالة التعاون الألماني، أن المشروع الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يهدف الى تنمية القدرة التنافسية لدى المؤسسات، وتشجيع التصدير نحو الأسواق الأوروبية بصفة خاصة، ويعمل على تأهيل المؤسسات في عدة محاور تتعلّق بالتجديد والتصدير والتأهيل وتحسين قدراتها التنافسية.

وأوضحت أنّه يتم، في إطار المشروع، تشجيع منتجي ومصدري التمور ولاسيما المؤسسات العاملة في مجال تصدير التمور البيولوجية على استيفاء شروط الحصول على شهادتي الجودة "ايزو 22000" و"أف اس اس سي22000" وهي شهادة مطلوبة من الأسواق الأوروبية، ولذلك تعمل وكالة التعاون الألماني على توفير الإحاطة والدعم للمؤسسات للحصول عليها لأهميتها في الولوج للأسواق الأوروبية بسهولة، وفق تأكيدها.