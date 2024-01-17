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الإطاحة بوفاق إجرامي في صفاقس مختص في الاتجار بالبشر والتوسط لعمليات هجرة غير نظامية (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 13:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
افادت الادارة العامة للحرس الوطني بأنه تم ضبط شخصين من عناصر شبكة مختصة في الاتجار بالبشر والتوسط لعمليات الهجرة غير النظامية و10 مجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

واشارت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء الى انه توفرت لديها معلومات مفادها تعمد أحد الاشخاص إيواء مجموعة من المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بنية مساعدتهم للمشاركة في عمليات الإبحار خلسة.

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واضافت أن دورية مشتركة بين وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم صفاقس، داهمت احد المنازل أين تم ضبط شخصين من عناصر الشبكة و10 مجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي متأت من عائدات النشاط المذكور و شاحنة يقع استعمالها في نقل المجتازين.

وقد اذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بمباشرة قضية عدلية في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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