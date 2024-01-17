جندوبة: محتجّون يغلقون الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين جندوبة والعاصمة للمطالبة بصيانة الطريق المؤدية لمنطقة المعاريف وفك عزلتهم

أغلق عدد من المواطنين وسواق النقل الريفي العمومي، صباح اليوم الأربعاء، الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين جندوبة وتونس العاصمة على مستوى جسر الملقى، وذلك احتجاجا على رداءة الطريق المؤدية الى منطقة المعاريف من معتمدية جندوبة وللمطالبة بفك عزلتهم.



وأشعل المحتجون عجلات مطاطية أجبرت مستعملي الطريق الوطنية رقم 6 على البحث عن مسالك أخرى من بينها مسلك الطواهرية وذلك بعد ان ثبتت دوريات من حرس المرور نقاطا لتوجيه مستعملي الطريق في الاتجاهين.

وقال عدد من المشاركين في الاحتجاج، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إنهم سئموا الوعود التي ما فتئت تقدّم لهم منذ سنوات بخصوص صيانة الطريق المؤدية الى قراهم والتي اجتاحتها الحفر والانزلاقات، وفق تعبيرهم، مطالبين في ذات الوقت بضرورة التدخل العاجل لتهيئة هذة الطريق وتسهيل ولوجهم الى قراهم عبر وسائل النقل بمختلف اشكالها".



...



من جهته، أكد معتمد جندوبة، مراد الماكني، الذي تحوّل على عين المكان، أنه تمّ رصد اعتمادات مالية تفوق 4 ملايين دينار لصيانة هذه الطريق، وصيانة الطريق المؤدية الى قرية الوسلاتية والزرق غير ان عدم توفر المواد المقطعية حال دون انطلاق المقاول في الآجال المحدّدة.

وأشار المعتمد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى انه عقد اليوم جلسة في الغرض أفضت إلى تعهده وتعهد المقاولة بالانطلاق قريبا في اشغال صيانة الطريق.

يذكر أن عددا من الطرقات والمشاريع المشابهة تعاني منذ سنوات من غياب المواد المقطعية وذلك بعد ان توقف مقطع بن صخرية بولاية باجة عن الإنتاج، وتشير تقارير إدارية إلى سعي هياكل مختلفة بولاية جندوبة منذ أشهر لفتح مقطع بالجهة بعد أن أبدى احد المستثمرين المحليين استعداده لاستغلاله.