كأس افريقيا للامم لكرة اليد: فوز الجزائر على الغابون 31-27

استهل المنتخب الجزائري لكرة اليد مشاركته في كأس افريقيا للأمم الترشيحية لأولمبياد "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك بالفوز على نظيره الغابوني بنتيجة 31-27 صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وكان الشوط الأول انتهى لفائدة المنتخب الجزائري 16-12.
واختير الجزائري مصطفى الحاج صدوق أفضل لاعب في المباراة.
وتستكمل منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بلقاء المغرب وليبيا على الساعة منتصف النهار.
وكان الشوط الأول انتهى لفائدة المنتخب الجزائري 16-12.
واختير الجزائري مصطفى الحاج صدوق أفضل لاعب في المباراة.
وتستكمل منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بلقاء المغرب وليبيا على الساعة منتصف النهار.
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