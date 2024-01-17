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كأس افريقيا للامم لكرة اليد: فوز الجزائر على الغابون 31-27

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 11:15 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استهل المنتخب الجزائري لكرة اليد مشاركته في كأس افريقيا للأمم الترشيحية لأولمبياد "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك بالفوز على نظيره الغابوني بنتيجة 31-27 صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وكان الشوط الأول انتهى لفائدة المنتخب الجزائري 16-12.
واختير الجزائري مصطفى الحاج صدوق أفضل لاعب في المباراة.
وتستكمل منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بلقاء المغرب وليبيا على الساعة منتصف النهار.
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