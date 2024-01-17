كأس افريقيا للامم لكرة اليد: فوز الجزائر على الغابون 31-27

استهل المنتخب الجزائري لكرة اليد مشاركته في كأس افريقيا للأمم الترشيحية لأولمبياد "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك بالفوز على نظيره الغابوني بنتيجة 31-27 صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان الشوط الأول انتهى لفائدة المنتخب الجزائري 16-12.

واختير الجزائري مصطفى الحاج صدوق أفضل لاعب في المباراة.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بلقاء المغرب وليبيا على الساعة منتصف النهار.



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