وزارتا السياحة والثقافة تعلنان عن إحداث فريق لتحديد وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة

أعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي، الثلاثاء، عن إحداث فريق عمل مشترك يجتمع أسبوعيا لتحديد برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين ويتابع تنفيذها ويسهر على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إنجازها.



واتفق الوزيران، خلال جلسة عمل مشتركة، عقدت بمقر وزارة السياحة، على تنظيم تظاهرة سياحية ثقافية كبرى خلال سنة 2024، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية، للمساهمة في إشعاع الوجهة التونسية في العالم.





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وتباحثا الطرفان، وفق بلاغ لوزارة السياحة، حول الاستعدادات لإحداث متحف وطني للصناعات التقليدية بجهود مشتركة بالإضافة إلى تنفيذ خطة اتصالية مشتركة لمزيد التعريف ببرنامج عمل الوزارتين في مجال السياحة الثقافية.

وأبرزا حرصهما على مزيد دفع العمل المشترك لتطوير السياحة والثقافة والصناعات التقليدية والتراث باعتبارهم قطاعات مترابطة ومتكاملة.



وتدارس الوزيران المسائل المتعلقة بتطوير قطاعات السياحة والثقافة والصناعات التقليدية والتراث وخاصة منها إحكام التنسيق بخصوص المهرجانات والتظاهرات الثقافية والسياحية المزمع تنظيمها خلال سنة 2024 وآليات حوكمتها وتمويلها اضافة الى متابعة ملف جزيرة جربة بعد تسجيلها بلائحة التراث العالمي لليونسكو، والعمل على مزيد التعريف بالعناصر المسجلة بلائحة التراث العالمي لليونسكو.



وأجمعا، في السياق ذاته، على ضرورة دعم العمل التشاركي لمزيد تطوير الطرق السياحية على غرار طريق "التراث العالمي لليونسكو" وطريق "السينما" و"طريق الطهي" الى جانب تثمين الصناعات التقليدية والتراث اللامادي والمهن التراثية.



وتم، خلال هذه الجلسة، تقديم عدد من المقترحات العملية لمراجعة وتحيين الاتفاقية المشتركة لتتماشى مع خصوصيات قطاعات السياحة والثقافة والصناعات التقليدية والتراث تخدم صورة تونس بالداخل والخارج وتساهم في مزيد تثمين الموروث الثقافي والحضاري والتراث المادي واللامادي.