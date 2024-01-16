وزير الداخلية وسفير اليابان بتونس يتباحثان سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين وزارتي البلدين

مثل استعراض برامج التعاون المشتركة بين وزارتي داخلية تونس واليابان، والسبل الكفيلة بالإرتقاء بها، محور لقاء جمع اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية كمال الفقـي بسفير اليابان "أوسوغا تاكاشي" والوفد المرافق له، بمقر الوزارة.



وثمن الجانبان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، تطور مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، خاصة من خلال تمكين تونس من شرف تنظيم الدورة الثامنة ل "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا"، يومي 27 و28 أوت 2022 ، والدورة الثالثة للحوار التونسي الياباني حول "الأمن ومكافحة الإرهاب"، التي تم تنظيمها يومي 5 و6 ديسمبر 2023.





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وأبرز وزير الداخلية، خلال اللقاء، جاهزية الوحدات الأمنية في الحفاظ على الأمن العام والإستقرار الإجتماعي بكامل تراب الجمهورية، وخاصة بالمناطق السياحية، مؤكدا أن تونس ترحب برجال الأعمال والسياح اليابانيين.

