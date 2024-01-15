حنبعل المجبري ينتقل الى اشبيلية الاسباني حتى نهاية الموسم على سبيل الاعارة

افاد نادي اشبيلية الاسباني ( سيفييي اف - سي ) انه تم التوصل إلى اتفاق مع نادي مانشستر يونايتد على استعارة الدولي التونسي حنبعل المجبري لنهاية الموسم مع خيار الشراء .



وكان حنبعل المجبري اعتذر عن المشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس امم افريقيا 2024 لكرة القدم بكوتديفوار التي افتتحت يوم السبت في ابيدجان.

ويحتل نادي اشبيلية المنتمي للبطولة الاسبانية الممتازة المركز 17 برصيد 16 نقطة من 20 مباراة .

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