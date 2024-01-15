صفاقس : اضطراب في السفرات المبرمجة بين صفاقس وقرقنة في الاتجاهين بسبب سوء الاخوال الجوية وهبوب رياح قوية

شهدت السفرات المبرمجة بين صفاقس وقرقنة في الاتجاهين اليوم الاثنين اضطرابا، حيث الغت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، بعض السفرات الصباحية والمسائية المبرمجة بين صفاقس وقرقنة في الاتجاهين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجويّة وهبوب رياح قوية.



وأصدرت الشركة، صباح اليوم الاثنين، بلاغا أعلمت فيه المواطنين بامكانية حصول اضطرابات في مواعيد السفرات من والى جزيرة قرقنة المبرمجة ليوم الاثنين، مؤكدة أنه سيتم إعلام كافة حرفاء الشركة بكل طارئ في الابان.





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وأوضح المكلف بالاعلام في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، رياض البرقاوي، أن مواعيد السفرات من والى جزيرة قرقنة، يتم تحديدها استنادا لتطور العوامل الجوية حسب نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي.