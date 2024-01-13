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تحضيرا لكاس افريقيا للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الجزائري 32-22

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم السبت على نظيره الجزائري بنتيجة 32-22 في المباراة الودية التي جمعتهما بالقاعة المغطاة بالحمامات دون حضور الجمهور في اطار تحضيرات المنتخبين لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 19 الى 29 جانفي الجاري والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024 وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك.
وكان زملاء اللاعب عبد الحق بن صالح قد تفوقوا على المنتخب الجزائري في اختبار ودي اول دار يوم الخميس المنقضي بنتيجة 24-16.
يذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد سيخوض الدور الاول لنهائيات كاس افريقا للامم ضمن المجموعة الرابعة الى جانب انغولا وكينيا ونيجيريا.
اما المنتخب الجزائري فسيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا المغرب وليبيا والغابون.
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