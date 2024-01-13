اكد ميغل كاردوسو المدرب الجديد للترجي الرياضي ان الشعار الذي سيرفعه خلال اشرافه على الدكة الفنية لفريق باب سويقة هي تحقيق الانتصار في كل المباريات كما ستكون كاس رابطة ابطال افريقيا تحديا شخصيا يتعين بذل المجهودات السخية من اجل الظفر بها باعتبار القيمة الرمزية للمسابقة لكل مكونات العائلة الترجية.



واوضح كاردوسو خلال ندوة صحفية اليوم السبت بنزل الحديقة "ب" خصصت لتقديم الجهاز الفني الجديد للترجي الرياضي ان "المفاوضات مع الهيئة المديرة للترجي الرياضي انطلقت منذ مدة و انه قبل عرض "الاحمر و الاصفر" من اجل تطوير اداء الفريق على جميع المستويات اذ ان التدريب ليس مجرد وظيفة بل هو مسؤولية جسيمة تتطلب منا العمل بكل سخاء و تفان وفي اطار روح المجموعة و على قلب رجل واحد حتى تكون الحصيلة في مستوى التضحيات بفضل تعاون وتفهم كل الاطراف من مسؤولين و لاعبين و جهاز فني و خاصة الجمهور .

وقال " ان جمهور الترجي الرياضي هو القلب النابض ويمتلك طاقة تشجيعية كبيرة وقادر على تمرير الشحنة اللازمة للاعبين من اجل التالق و النجاح".



وتابع الفني البرتغالي "' حين تاتي الى فريق كبير مثل الترجي الرياضي التونسي لست مطالبا بتحديد اهدافك لان المطلوب هو الفوز في كل مباراة واذا لم تكن لديك هاته القناعة ف"من الافضل البقاء في بيتك" اذ ان قدر الترجي المراهنة على كل الالقاب مشيرا الى ان ذلك " لن ياتي من باب الامنيات بل يتطلب العمل و التضحية وانا لا امتلك عصا سحرية و لكنني على يقين اننا قادرون على التالق وتحقيق انجازات كبيرة حيث ان مهمتي ستكون تطوير اداء الفريق و التوفيق في معادلة التطوير و تكوين لاعبين شبان من ابناء النادي القادرين على تقديم الاضافة ".وفي ما يخص طبيعة الزاد البشري الحالي للترجي الرياتضي و امكانية تدعيمه بانتدابات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية اوضح المدرب الجديد انه "سيتم تشخيص الزاد البشري للفريق والتي قد يشهد بعض الانتدابات المحدودة و الموجهة ويمكن ان يشمل 3 لاعبين على اقصى تقدير وسنعمل بالتوازي على تعزيز النزعة الهجومية للفريق وهي مهمة لا تقتصر على عناصر الخط الامامي بل يشارك فيها كل اللاعبين انطلاقا من عملية افتكاك الكرة مرورا ببناء الهجمة مشدد على " ان كرة القدم لا تعترف بالمسلمات وان تحقيق افضل النتائج سواء على النطاق المحلي او القاري لا ياتي الا بالعمل و الاجتهاد".وتمنى كاردوسو للاعبي الترجي الرياضي ياسين مرياح و حسام تقا مع المنتخب التونسي و مدافع المنتخب الجزائري امين توغاي النجاح في نهائيات كاس امم افريقيا 2024 في الكوت ديفوار.ومن جته قال طارق ثابت المدرب السابق للفريق " انا متواجد في فريقي ومستعد لمواصلة العمل حتى يكون الترجي الرياضي في القمة وساضع خبرتي على ذمة الجهاز الفني الجديد من اجل تامين المصلحة العليا للفريق وقد سبق و ان تحملت مسؤوليتي كاملة بالاشراف على الفريق بعد رحيل المدرب معين الشعباني و اعتقد انني اجتهدت و قد تحققت نتائج ايجابية خلال فترة اشرافي على الفريق ".ومن جهته شدد فاروق كتو الكاتب العام للترجي الرياضي ان "اختيار التعاقد مع المدرب البرتغالي ميغل كاردوسو جاء ايمانا من الهيئة المديرة للفريق بامكانيات هذا المدرب وقدرته على تقديم الاضافة و ليس تحت ضغط بعض من جماهير الفريق حيث تبقى حرية التعبير عن الاراء لاسيما عبر صفحات التواصل الاجتماعي مضمونة و محترمة مهما تنوعت و اختلفت ".يذكر ان الجهاز الفني الجديد للترجي الرياضي سيتالف من البرتغالي ميغل كاردوسو كمدرب اول للفريق و سيساعده موطنيه فابيو فيرنانديز و كارلوس ميغل سيلفا كمعد بدني وسيشغل شمس الدين الذوادي خطة مدرب مساعد و صبري البوعزيزي معد بدني و وسام صفوة محمود محلل آداء ووسيم نوارة مدرب الحراسوتجدر الاشارة الى ان فريق اكابر الترجي الرياضي سيستأنف التمارين يوم الإثنين 15 جانفي تحت اشراف الاطار الفني الجديد.