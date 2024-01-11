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تحضيرا لكاس افريقيا للامم لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الجزائري 24-16

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 20:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد مساء اليوم الخميس على نظيره الجزائري بنتيجة 24-16 في المباراة الودية التي جمعتهما بالقاعة المغطاة بالحمامات في اطار تحضيرات المنتخبين لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 19 الى 29 جانفي الجاري والمؤهلة للالعاب الاولمبية باريس 2024 وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وسيتجدد الحوار الودي بين المنتخبين التونسي والجزائري يوم السبت المقبل على الساعة الخامسة مساء بقاعة الحمامات دون حضور جمهور ولا وسائل اعلام بعد الاتفاق بين الاطر الفنية للمنتخبين.
يذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد سيخوض الدور الاول لنهائيات كاس افريقا للامم ضمن المجموعة الرابعة الى جانب انغولا وكينيا ونيجيريا. اما المنتخب الجزائري فسيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا المغرب وليبيا والغابون.
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