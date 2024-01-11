كاس افريقيا 2024 : عطل في الطائرة يؤجل سفر منتخب غامبيا إلى كوت ديفوار

تقرر تأجيل سفر منتخب غامبيا لكرة القدم إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس إفريقيا للامم-2023 (المؤجلة إلى 2024), بسبب عطل في الطائرة التي حلقت بالسماء لمدة 9 دقائق فقط لتعود من جديد إلى المطار الرئيسي لدولة غامبيا ليتقرر تأجيل السفر لحين تحسن الأوضاع.



وافاد الاتحاد الغامبي في بيان رسمي " يؤسف اتحاد غامبيا لكرة القدم إبلاغ الجمهور بأن الطائرة المستأجرة التي تقل المنتخب إلى كأس إفريقيا لكرة القدم عادت إلى بانجول بسبب مشاكل فنية. فالرحلة استغرقت تسع دقائق في الجو عندما أدرك الطاقم ذلك وطلب على الفور العودة إلى بانجول".

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وافاد الاتحاد الغامبي في بيان رسمي " يؤسف اتحاد غامبيا لكرة القدم إبلاغ الجمهور بأن الطائرة المستأجرة التي تقل المنتخب إلى كأس إفريقيا لكرة القدم عادت إلى بانجول بسبب مشاكل فنية. فالرحلة استغرقت تسع دقائق في الجو عندما أدرك الطاقم ذلك وطلب على الفور العودة إلى بانجول".

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وواصل البيان "عند الهبوط أشارت التحقيقات الأولية إلى فقدان الضغط في المقصورة والأكسجين, ومع ذلك يقوم الفريق الفني للشركة المشغلة للرحلة, طيران كوت ديفوار, بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين وضغط المقصورة".

واضاف ذات المصدر "في هذا الصدد, فإن الفريق بما في ذلك اللاعبين والموظفين في طريقهم الآن إلى فندق الإقامة في انتظار المزيد من التعليمات, ومن المهم الإشارة إلى أن كل عضو في الوفد آمن وبصحة جيدة".

واختتم البيان "سيتم إبقاء الجمهور على اطلاع بأي تطورات في هذا الشأن, نعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر حيث نسعى لإيجاد حل سريع للفريق للسفر إلى كوت ديفوار في أقرب وقت ممكن".

وينافس المنتخب الغامبي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا, ويستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة نظيره السنغالي حامل اللقب, قبل أن يواجه غينيا والكاميرون.

وكانت إذاعة "ماي جو " الغانية قد اذاعت امس الاربعاء ان لاعبي منتخب غامبيا رفضوا المشاركة في التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار, والتى كان من المفترض أن تقام بحضور جماهير بسبب عدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات كأس الأمم والتي تبلغ 15 ألف دولار أمريكي.