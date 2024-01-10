كاس افريقيا للأمم : منتخب غامبيا يرفض السفر الى كوت ديفوار بسبب عدم حصوله على مكافأة التأهل (تقارير اعلامية)

كشفت تقارير صحفية غامبية اليوم الأربعاء عن وجود أزمة في منتخب غامبيا, قبل أيام قليلة من مشاركة "العقارب" في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2023 المؤجلة الى 2024 "كوت ديفوار 2023", التي تنطلق يوم السبت المقبل 13 جانفي وتستمر حتى 11 فيفري.



ويتواجد منتخب غامبيا في المجموعة الثالثة في كأس أفريقيا للامم, رفقة منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا, ويستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة نظيره السنغالي حامل اللقب, قبل أن يواجه غينيا والكاميرون.

وأكدت إذاعة "ماي جو "الغانية, أن لاعبي منتخب غامبيا رفضوا المشاركة في تدريبات أمس الثلاثاء الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار, والتي كان من المفترض أن تقام بحضور جماهير, وذلك لعدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات كأس افريقيا للأمم والتي تبلغ 15 ألف دولار أمريكي.



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ورفض لاعبو منتخب غامبيا الحضور للتدريبات والسفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في النهائيات قبل الحصول علي مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ومازالت المحادثات بين الاتحاد الغامبي لكرة القدم ولاعبي المنتخب جارية للوصول إلى حل قبل بداية البطولة الأفريقية.

بدوره طلب توم سانتفيت, المدير الفني لمنتخب غامبيا, مساعدة الجماهير وأعضاء فريقه الفني لإثناء اللاعبين عن موقفهم, لكن المشجعين أعربوا عن استيائهم وطالبوا بدفع مستحقات اللاعبين.