المنستير: تقديم المنصة الرقمية التربوية "مدرسة تونس المستقبل" لفائدة مديري المدارس الإبتدائية العمومية والخاصة (المندوب الجهوي للتربية)

مثل تقديم المنصة الرقمية التربوية "مدرسة تونس المستقبل"، محور اجتماع نظمته اليوم الخميس، المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، لفائدة مديري المدارس الإبتدائية العمومية والخاصة، بهدف حث المديرين على التفاعل والتعامل الحيني واليومي مع هذه الخدمة الرقمية،

وبين المندوب الجهوي للتربية الحبيب الحدادي في تصريح لصحفية "وات" ان الهدف من المنصة ايصال المعلومة الى الولي بصفة آنية عبر إرسالية على هاتفه الجوال، وإلى المسؤول للمتابعة، على غرار عملية تنزيل الأعداد ودفتر النداءات والغيابات وحالات العنف المدرسي وإجراءات معالجة الإشكاليات التي قد تطرح في فضاءات المؤسسات التربوية



وقال ان المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، برمج دورات تكوينية يتنطلق الأسبوع المقبل على المستوى المركزي، حول كيفية استعمال منصة "مدرسة تونس المستقبل"، وسيشارك فيها من المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير 03 مكوّنين سيتولون تعميم التكوين على المستوى الجهوي على كافة مديري المؤسسات التربوية والمدرسيين ومختلف المتدخلين بالجهة.



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وكان وزير التربية أعطى إشارة انطلاق "مدرسة تونس المستقبل" يوم 3 جانفى الجاري، لتنتظم بعدها ندوة المندوبين والتي كانت من بين مخرجاتها الإنطلاق بالعمل بالمنصة الرقمية "مدرسة تونس المستقبل، فوق كلّ ربوة مدرسة حديثة" والتي تحتوي على منصة "مدرستي" للمدارس الإبتدائية، ومنصة "معهدي" للإعداديات والمعاهد، ومنصة "الخدمات" لفائدة أعوان الوزارة، ومنصة "مرصد عين" للعنف بالوسط المدرسي.

وتسمح مختلف المنصات السالف ذكرها بالتواصل والتفاعل بين مختلف مكوّنات الأسرة التربوية والولى مباشرة.