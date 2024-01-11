دورة استراليا المفتوحة للتنس - عزيز دوغاز على بعد مقابلة واحدة من الجدول النهائي

تاهل لاعب كرة المضرب التونسي محمد عزيز دوغاز إلى الدور النهائي من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على المصنف 197 عالمياً البريطاني ريان بانيستون بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2

وقد اصبح محمد عزيز دوقاز على بعد مباراة واحدة من الجدول النهائي للبطولة حيث سيكون مطالبا بالفوز في الدور المقبل للتصفيات لتحقيق حلم التأهل إلى الجدول النهائي .

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