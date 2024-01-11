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دورة استراليا المفتوحة للتنس - عزيز دوغاز على بعد مقابلة واحدة من الجدول النهائي

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 10:49 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تاهل لاعب كرة المضرب التونسي محمد عزيز دوغاز إلى الدور النهائي من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزه على المصنف 197 عالمياً البريطاني ريان بانيستون بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2
وقد اصبح محمد عزيز دوقاز على بعد مباراة واحدة من الجدول النهائي للبطولة حيث سيكون مطالبا بالفوز في الدور المقبل للتصفيات لتحقيق حلم التأهل إلى الجدول النهائي .


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