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سيدي بوزيد: تحرير مخالفات صحية وضبط محجوزات في اطار انشطة فرق الشرطة والحرس البلدي

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 13:22 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قامت فرق الشرطة والحرس البلدي في ولاية سيدي بوزيد، بتحرير عدد من المخالفات الصحية وضبط محجوزات مختلفة خلال الاسبوعين الماضيين، وفق ماتم الاعلان عنه بمناسبة انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية.


وقد حررت فرقة الشرطة البلدية بسيدي بوزيد، 21 مخالفة صحية، ونفذت 24 عملية حجز مختلفة، وازالت 08 نقاط انتصاب فوضوي بسيدي بوزيد والرقاب، بالاضافة الى توجيه 23 تنبيها كتابيا للمحلات المفتوحة للعموم من أجل الاستغلال المفرط للرصيف
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وبدورها حررت فرقة الحرس البلدي بالرقاب 15 مخالفة صحية، من أجل عدم احترام قواعد حفظ الصحة والاستيلاء على الطريق العام والرصيف والبناء دون رخصة، و08 محاضر عدلية من أجل الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للطريق،
اما فرقة الحرس البلدي بسيدي بوزيد فوجهت 12 مخالفة صحية من أجل عدم احترام قواعد حفظ الصحة والاستيلاء على الطريق العام والرصيف والبناء دون رخصة، ونفذت 25 عملية حجز مختلفة، وحررت 06 محاضر عدلية في مجال البناء والتعمير و20 تنبيها كتابيا للمحلات المفتوحة للعموم من أجل الاستغلال المفرط للرصيف.


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