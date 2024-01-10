تحضيرا للاولمبياد الشتوي للشباب 2024 - جوناتان الوريمي ( اختصاص " بوبزلاغ" التزحلق على الجليد ) ينهي تربصه الاخير في لوتوانيا

انهى التونسي جوناتان الوريمي ( اختصاص " بوبزلاغ" التزحلق على الجليد ) تربصه الاخير في المركز الرياضي بلوتوانيا تحت اشراف مدربه السويدي سشيلي وذلك قبل العودة الى السويد مقر اقامته ثم التحول الى كوريا الجنوبية ليشارك في دورة الالعاب الشتوية الاولمبية 2024 ليسجل بذلك اول حضور تونسي في تاريخ الالعاب ضمن تجمع اولمبي يشمل رياضيين في " اختصاص العاب شتوية" من اكثر من 70 بلدا .

وكان جوناتان الوريمي اجرى تمارين مكثفة بالمركز الرياضي لسيقوادا بليتوانيا الذي يتوفر على مضمار تتوفر بع افضل ظروف التحضير لاختصاص البوبزلاق.

وكانت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اعدت برنامجا تحضيريا خاصا للتونسي جوناتان الوريمي من اجل ان يكون جاهزا للمشاركة في الالمبياد الشتوي للشباب





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ويذكر ان الوريمي كان قد تخطى يوم 10 نوفمبر الماضي السباق الثامن في اختصاص الزلاجة لحساب التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب غانغوان 2024 في كوريا الجنوبية، محققا إنجازا غير مسبوق وضمن تاهله للالعاب