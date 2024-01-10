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كرة السلة - المنتخب التونسي يشارك من 19 الى 29 جانفي في دورة دبي الدولية وتعديل في الرزنامة

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 08:30 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة مشاركتها في دورة دبي الدولية بالامارات العربية المتحدة المقررة من 19 الى 28 جانفي الجاري.

واضافت الجامعة انه تقرر على خلفية هذه المشاركة ادخال تعديل على روزنامة البطولة المحترفة للأكابر وذلك على النحو التالي :
- الجولة الثالثة إيابا: 10 جانفي 2024
...

- الجولة الرابعة إيابا: 2 فيفري 2024
- الجولة الخامسة إيابا: 5 فيفري 2024
- الجولة السادسة إيابا: 8 فيفري 2024
- الجولة السابعة إيابا: 28 فيفري 2024
- الجولة الثامنة إيابا: 2 مارس 2024
- الجولة التاسعة إيابا: 6 مارس 2024
- انطلاق مرحلة التتويج (10 جولات) : 16 مارس 2024
- مباراة كأس السوبر : 9 مارس 2024
- ربع نهائي كأس تونس: 13 أفريل 2024
- نصف نهائي كأس تونس: 27 أفريل 2024
- نهائي كأس تونس : 29 جوان 2024

وبخصوص منافسات كاس رضا العبيدي، فستكون المواعيد المتبقية على النحو التالي:
- ذهاب نصف النهائي: 13 جانفي 2024
- إياب نصف النهائي : 20 جانفي 2024
- المباراة الفاصلة لنصف النهائي: 27 جانفي 2024


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