كأس إفريقيا للأمم-2023 (تحضيرات): فوز عريض للجزائر على بوروندي 4-صفر

تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره البوروندي بنتيجة (4-0) في مباراة ودية جرت اليوم الثلاثاء بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية "لومي" دون حضور جمهور استعدادا لنهائيات النسخة الـ34 لكأس افريقيا للأمم 2023+1 بكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.



وجاءت أهداف المنتخب الجزائري عن طريق بغداد بونجاح (2) ورياض محرز (39) وإسلام سليماني (87) ومحمد أمين عمورة (90 + 3).

وكان المنتخب الجزائري قد فاز يوم الجمعة الماضي وديا على المنتخب المحلي الطوغولي بثلاثية نظيفة تداول على تسجيلها رامي بن سبعيني (20 و69) وإسلام سليماني (55).



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وسيتنقل المنتخب الجزائري غدا الاربعاء الي مدينة بواكي الايفوارية على متن طائرة خاصة لمواصلة الاستعدادات قبل خوض النهائيات القارية.

ويفتتح منتخب الخضر نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا (س 00ر21) ببواكي ضمن المجموعة الرابعة قبل ملاقاة بوركينا فاسو في 20 جانفي (س 00ر15) على ان يختتم سلسلة مقابلاته في الدور الاول بلقاء موريتانيا يوم 23 من نفس الشهر (س 00ر21) دائما ببواكي.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل اربعة منتخبات تحتل المرتبة الثالثة في كل المجموعات.