بنزرت: تقدم موسم جني الزيتون بالجهة بنسبة 70 بالمائة

افاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية بنزرت الحبيب مرابط ، بان النسبة العامة لتقدم موسم جني الزيتون بالجهة بلغ 70 بالمائة أي ما يوازي 14 الف طن من الزيتون .



وأضاف ان الموسم يسير بنسق متميز بفضل التعبئة الجهوية المنجزة بالمناسبة تحت اشراف السلط الجهوية وبتفاعل جاد من قبل بقية المصالح الإدارية والفنية والارشادية الفلاحية والنسيج المنظماتي والمهني .

ولاحظ ان تقديرات الانتاج تعادل الموسم الجاري حوالي 20 ألف طن زيتون أي ما يعادل 4000 طن زيت، تم تخصيص 24 معصرة بالولاية منها 13 معصرة عصرية و11 معصرة تقليدية لانجاح الموسم بطاقة تحويل جملية 979 طنا في اليوم ،وبطاقة خزن جملية تعادل 1166 طنا.



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يشار الى ان ولاية بنزرت تضم حوالي 20 ألف هكتار زيتون منها 19 ألف هكتار زيتون زيت و ألف هك زيتون مائدة، وتمثل هذه المساحة 80% من المساحة الجملية للأشجار المثمرة ، ويوفر هذا القطاع 2900 موطن عمل طيلة 03 أشهر.

و تمت في اطار تثمين مادة المرجين ، المصادقة على فرش 298 هك زيتون لدى 09 فلاحين بعد انخراط 14 معصرة بالولاية .