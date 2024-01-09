كرة السلة: رزنامة بقية مواعيد موسم 2023-2024

يجري المنتخب الوطني لكرة السلة تربصا تحضيريا للمشاركة في النافذة الأولى من تصفيات أفروباسكات 2025 بداية من يوم 29 جانفي الجاري.



وفي سياق متصل أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن تعديل في روزنامة بقية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، يشمل خصوصا مباريات البطولة الوطنية المحترفة وكاس تونس وكأس المرحوم رضا العبيدي .

وفي ما يلي بقية مواعيد الرزنامة:



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البطولة الوطنية المحترفة أكابر:



- الجولة الثالثة إياب : 10 جانفي 2024

- جولة التدارك : 14 جانفي 2024

- الجولة الرابعة إياب : 17 جانفي 2024

- الجولة الخامسة إياب : 21 جانفي 2024

- الجولة السادسة إياب : 25 جانفي 2024

- الجولة السابعة إياب : 29 فيفري 2024

- الجولة الثامنة إياب : 03 مارس 2024

- الجولة التاسعة إياب : 06 مارس 2024

- مباراة كأس السوبر : 10 مارس 2024



- مرحلة التتويج (10 جولات) : الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 27 أفريل 2024

- سلسلة نصف نهائي البطولة المحترفة : الفترة الممتدة من 16 ماي إلى 09 جوان 2024

- سلسلة نهائي البطولة المحترفة : من 12 إلى 26 جوان 2024



كأس تونس :



- ربع نهائي كأس تونس : 13 أفريل 2024

- نصف نهائي كأس تونس : 30 أفريل 2024

- نهائي كأس تونس : 29 جوان 2024



وفي ما يخص المنتخب الوطني فقد تقرر أن ينطلق التربص التحضيري للنافذة الأولى من تصفيات أفروباسكات 2025 يوم 29 جانفي 2024.



أما بالنسبة لكأس المرحوم رضا العبيدي فستكون المواعيد المتبقية على النحو التالي :

- ذهاب نصف النهائي : 03 فيفري 2024

- إياب نصف النهائي : 10 فيفري 2024

- المباراة الفاصلة لنصف النهائي : 14 فيفري 2024

- المباراة النهائية : 04 ماي 2024