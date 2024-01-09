المنستير: انطلاق دورة تكوينية في البرمجة البصرية "بسكراتش" لفائدة 14 من إطارات مراكز الإعلامية الموجهة للطفل

انطلقت اليوم بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بالمنستير دورة تكوينية في البرمجة البصرية باعتماد "سكراتش" تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على امتداد ثلاثة أيام لفائدة 14 من إطارات المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل من ولايات المنستير، وسوسة، والقيروان، وسليانة، والقصرين، وزغوان، وباجة، وبن عروس، وسيدي بوزيد، وأريانة، وقفصة، وصفاقس.



وسيقع تكوين الإطارات ليصبحوا مكونين في مجال سكراتش بالنسبة إلى الأطفال باعتبار أنّ هذه البرمجية تعد الخطوة الأولى بالنسبة إلى الأطفال للتعرف على عالم البرمجة وممارسته عبر واجهة بصرية مبسطة علاوة على أنها تمكّن الأطفال من برمجية "سكراتش" ما من شأنه أن يسمح لهم بإنجاز عدّة مشاريع حسب التصميم الذي يتصورونه بأنفسهم، ويخول لهم فرصة النشاط في نوادي الروبوتيك وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء منية الدغموري بوزويتة المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير.





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وسيواصل المركز تكوين الأطفال من مكفولي الدولة وذوي الاحتياجات الخصوصية بصفة مجانية في مختلف البرامج التكوينية التي يوفرها مع أولوية التكوين لهذه الشريحة من الأطفال.



وكان المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بالمنستير شهد خلال الفترة جويلية- سبتمبر 2023 عملية إعادة تهيئة بكلفة 84 ألف دينار ووقع دعمه بتجهيزات لتركيز ستديو للتسجيل والمونتاج بكلفة 30 ألف دينار حسب المندوبة الجهوية.

