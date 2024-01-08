البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والمقررة يوم الاربعاء 10 جانفي الجاري على النحو الاتي :
قاعة بن عمار (س18)
نجم حلق الوادي - النجم الرادسي
قاعة بن عمار (س18)
نجم حلق الوادي - النجم الرادسي
قاعة القرجاني (س15)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
قاعة قرمبالية (س18)
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي
قاعة حمام سوسة (س17)
النجم الساحلي - شبيبة المنازه
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س17)
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية
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