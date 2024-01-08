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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 16:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والمقررة يوم الاربعاء 10 جانفي الجاري على النحو الاتي :

قاعة بن عمار (س18)
نجم حلق الوادي - النجم الرادسي
...


قاعة القرجاني (س15)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

قاعة قرمبالية (س18)
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي

قاعة حمام سوسة (س17)
النجم الساحلي - شبيبة المنازه

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س17)
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية


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