البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والمقررة يوم الاربعاء 10 جانفي الجاري على النحو الاتي :



قاعة بن عمار (س18)

نجم حلق الوادي - النجم الرادسي



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قاعة القرجاني (س15)

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري



قاعة قرمبالية (س18)

الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي



قاعة حمام سوسة (س17)

النجم الساحلي - شبيبة المنازه



قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (س17)

شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية