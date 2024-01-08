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الرابطة 2 : محمود الدريدي مدربا جديدا لمكارم المهدية

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 16:19 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لمكارم المهدية اليوم الاثنين عن تعيين المدرب محمود الدريدي على رأس الإطار الفني لأكابر فريق كرة القدم خلفا للمدرب ثامر بوقلية.
وأوردت أنّ الاطار الفني الجديد لمكارم المهدية سيتكون بالاضافة الى المدرب الأول محمد الدريدي من حلمي حمام كمدرب مساعد ومراد السالمي كمدرب حراس ومراد سلومة كمعد بدني .
ويحتل مكارم المهدية المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.


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