ريباكينا تحرز لقب برزبين للتنس

أوقفت إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان مسيرة انتصارات منافستها القادمة من روسيا البيضاء أرينا سبالينكا عندما فازت عليها وبجدارة 6-صفر و6-3 في المباراة النهائية لبطولة برزبين الدولية للتنس التي تأتي ضمن الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى التي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وكانت سبالينكا فازت على ريباكينا في المباراة النهائية لأستراليا المفتوحة العام الماضي وجاءت هزيمة اليوم في الوقت الذي تستعد فيه سبالينكا للدفاع عن اللقب الكبير في ملبورن بارك.





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وخاضت سبالينكا المصنفة الثانية عالميا والأولى في برزبين مباراة اليوم بعد مسيرة انتصارات استمرت في 15 مباراة متتالية لكن ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة تفوقت عليها تماما في ملعب بات رافتر.

وحسمت ريباكينا الفوز في المجموعة الأولى في 24 دقيقة بعد كسر إرسال منافستها ثلاث مرات .



وفي بداية المجموعة الثانية كسرت ريباكينا إرسال سبالينكا مرة أخرى بينما حاولت بطلة أستراليا المفتوحة العودة في المباراة إلا أن المنافسة حسمت المواجهة لصالحها عندما أرسلت لاعبة روسيا البيضاء الكرة إلى خارج الملعب لتحصد ريباكينا سادس لقب في مسيرتها الاحترافية.

وقالت ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا المولودة في موسكو بعد الفوز والتتويج "أود تهنئة أرينا على ما قدمته من أداء كبير خلال الأسبوع وخلال الموسم العام الماضي وأتمنى أن نلتقي ثانية في ملبورن.

"رغم النتيجة فإن المواجهة أمامك تكون صعبة دائما. نتنافس بشدة مع بعضنا البعض وهو أمر عظيم لأننا نتطور بهذه الطريقة ومن ثم أتمنى أن يستمر هذا."

والتقت اللاعبتان أربع مرات في العام الماضي وفازت كل منهما مرتين بينما فازت سبالينكا في نهائي أستراليا المفتوحة لتحصل على لقبها الكبير الأول.

وقالت سبالينكا مبتسمة "بصراحة لا أعرف من أين أبدأ.

"إيلينا يا إلهي. لا أعرف من أين أبدأ. شكرا على هذه الأشواط الثلاثة. على الأقل بدت المواجهة وكأنها معركة.

وستقام دورة أستراليا المفتوحة خلال الفترة ما بين 14 و28 جانفي الجاري.