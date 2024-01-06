إتلاف كميات من الخضر الورقية  المروية  بالمياه المعالجة بإحدى الضيعات الفلاحية بعوسجة

أتلفت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، جميع كميات الخضر الورقية المروية بالمياه المعالجة على مساحة 5ر4 هكتار بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة عوسجة من معتمدية غار الملح، ولاية بنزرت.



ويأتي إتلاف هذه الكميات، بقرار صادر عن والي بنزرت والذي ينصهر في إطار التصدي لظاهرة الري العشوائي بالمياه المعالجة.





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وبين معتمد غار الملح، رؤوف كريم لمراسل "وات" بالجهة، ان العملية تندرج في إطار الاعمال الدورية المشددة للجنة الجهوية لتنظيم النجدة التي اذن بها والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وان الفريق الرقابي المشترك تركب من مصالح الولاية والمعتمدية ومندوبية التنمية الفلاحية ومصالح الحرس الوطني التابعة لاقليم بنزرت. علما انه قد تم إتلاف كافة الخضروات المروية بالضيعة.



واضاف كريم أنه تم تحرير عدد من المحاضر للمخالف تعلقت باستعمال المياه المعالجة للري الفلاحي دون ترخيص، علاوة على اقرار بقية الإجراءات الردعية الواجبة.



ولاحظ المصدر نفسه ان هذه العملية، ولئن كانت شاذة بالمنطقة، فان الحملات الردعية ستتواصل في الزمان والمكان للقطع مع تلك الممارسات غير القانونية والخطرة على صحة المواطنين والمضرة بالبيئة والمحيط وبالمهنة الفلاحية الشريفة.



ودعا المتحدث في الآن ذاته، النسيج المنظماتي والجمعياتي والمجتمعي عموما، لدعم المجهود الرسمي في الغرض عبر مزيد التوعية والتحسيس بمخاطر العملية الى جانب التواصل مع الجهات المسؤولة في حالة رصد تعمّد البعض مواصلة ممارسة تلك الأمور للتصدي لها والقطع معها.



حملات دورية

يذكر ان ذات الأجهزة الرقابية المشتركة التابعة للولاية والمعتمدية والبلدية ومندوبية التنمية الفلاحية وديوان التطهير ومصالح الحرس الوطني التابعة لإقليم بنزرت، تولت نهاية سنة 2023، حجز حوالي 6 كلم من القنوات البلاستيكية و3 محركات ومجموعة من التجهيزات المتنوعة بمنطقة الزقب من معتمدية اوتيك.

كما تمّ تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، متعلقة بالاعتداء على شبكة الديوان الوطني للتطهير واستعمال المياه المعالجة لري الفلاحي دون ترخيص، مع اتخاذ بقية الإجراءات الردعية الواجبة.