برنامج الدورة الرابعة لملتقى مسرح الهواية

ينظم قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس من 9 إلى 14 جانفي 2024 الدورة الرابعة لملتقى مسرح الهواية وذلك بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



وتنطلق كل العروض يوميا على الساعة السابعة مساء، وتستهل يوم الثلاثاء 9 جانفي بعرض "الوصايا العشر"، تأطير عبد القادر بن سعيد، ورشات قطب المسرح و الفنون الركحية بمسرح اوبرا تونس.





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ويتابع الجمهور يوم الأربعاء عرض "PARTIRO" وهو من إخراج ايمن الطهاري، وإنتاج ميميزيا للمسرح بتازركة (نابل)، ويوم الخميس 11 جانفي عرض "الشريط الاسود" إخراج صابر السالمي من إنتاج دار الثقافة بوحجلة بالقيروان.



ويفسح المجال يوم الجمعة 12 جانفي عرض "غبيش" –من إخراج مفتاح بوكريع، وإنتاج جمعية النهوض المسرحي بجربة، ويوم السبت 13 جانفي عرض "الغضراء" إخراج وليد قصوري جمعية نتنفس فن تالة (القصرين).

وتختتم التظاهرة يوم الأحد 14 جانفي بعرض "القلب مسكون" إخراج وليد العيادي وإنتاج فضاء التياترو.

