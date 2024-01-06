بنزرت: تنفيذ قراري غلق وحجز كميات من المواد الغذائية المدعمة

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، تنفيذ قراري غلق محل لبيع الخضر وسط السوق البلدي صلاح الدين بوشوشة، بعد التفطن إلى تعمده الترفيع غير القانوني في الاسعار، ومخبزة واقعة بمعتمدية العالية كعقوبة إدارية تكميلية، بعد أن تبين ان صاحبها تعمد أواخر شهر ديسمبر الفارط عدم تزويد السوق بمادة الخبز على إمتداد اليوم رغم حيازته كميات هامة من الفرينة المدعمة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي صحفي "وات".



واضاف المصدر ذاته انه فريق المراقبة المشترك (مصالح التجارة والشرطة البلدية والسلط المحلية بجرزونة) حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة من حليب وسكر وشاي وفرينة وزيت نباتي، لدى صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل باحد احياء المنطقة، وذلك بعد تعمده علاوة على عدم عرض بعض من هذه المنتوجات بمحله للعموم، إخفاء كميات أخرى خاصة من الحليب والسكر بمستودع غير مصرح به وتابع لمحل سكنى خاص به.





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وبين البجاوي انه سيتم حال الانتهاء من الاجراءات القانونية الواجبة، إعادة ضخ مجمل الكميات المحجوزة بالسوق وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة علاوة على تحرير محضري (02) بحث من اجل إخفاء بضاعة وخزن منتوجات بمحل غير مصرح به، كما سيتم نظرا لخطورة هذه الممارسات التي ترمي إلى إرباك وضعية تزويد السوق بمنتوجات أساسية يشهد السوق تذبذبا في عرضها، إتخاذ قرار إداري تكميلي يتمثل في إقتراح غلق المحل.