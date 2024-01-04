قفصة: حجز 30 ألف لتر من المواد المُسكِرة تقليدية الصنع إثر مداهمة مصنع عشوائي بمنطقة واحة قفصة

حجز أعوان الأمن بمركز قفصة المدينة التابع لمنطقة الأمن الوطني بقفصة، اليوم الخميس، 30 ألف لتر من المواد المُسكِرة تقليديّة الصنع إثر مداهمة مصنع عشوائي بمنطقة واحة قفصة بعد استشارة النيابة العمومية، وفق مصدر أمني.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إيقاف صاحب المصنع ومساعد له، إضافة إلى حجز المعدات المعدة لتصنيع المادة المسكِرة من اوعية بلاستيكية وحديدية وقوارير غاز كبيرة الحجم ومواقد غاز.

وأشار إلى أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالشخصين المشار إليهما آنفا لاستكمال الابحاث من أجل شبهة البيع والإتجار والتوزيع والصنع لمادة مخمّرة مسكرة مضرة بالصحة البشرية عن طريق التحويل الكيميائي والمشاركة في ذلك.



...



