في بادرة أولى من نوعها المدرسة الابتدائية الشحيمات الشمالية بالمهدية تدرج رياضة الريشة الطائرة ضمن أنشطتها الثقافية

تنطلق المدرسة الابتدائية الشحيمات الشمالية بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية، بداية من اليوم الخميس، بادراج رياضة الريشة الطائرة ضمن أنشطتها الثقافية، على أن يتم تعميم هذه التجربة النموذجية ببقية مدارس ولاية المهدية و من ثمة إلى جل المؤسسات التربوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية ،وفق ما أكدته مديرة المرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بالمهدية لمياء العماري.



وأوضحت العماري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه في بادرة أولى من نوعها على المستوى الوطني تولت المدرسة الابتدائية الشحيمات الشمالية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية و جمعية "علياء للسلام" تشكيل فريق، متكون من 20 تلميذ مرسمين بالمدرسة و20 تلميذ آخر من اعدادية أولاد الشامخ، سيخضعون الى تكوين مختص في رياضة الريشة الطائرة.





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وبينت أن مدربون مختصون من الجامعة التونسية للريشة الطائرة سيتولون اليوم الخميس تكوين فريق التلاميذ وبالاضافة الى معلمين وأساتذة التربية البدنية حول كيفية ممارسة هذا النوع من الرياضة لتنطلق بعد ذلك ممارستها بصفة فعلية ودورية بالمدرسة الابتدائية الشحيمات الشمالية.



ولفتت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه وزارة التربية ضمن برنامجها المتعلق بالإصلاح التربوي إلى مزيد تنشيط الحياة الثقافية والرياضية صلب المؤسسات التربوية وإيلاءها الأهمية التي تستحقها.

ومن جهته بين المربي بالمدرسة الابتدائية الشحيمات الشمالية نبيل حميدة صاحب فكرة إدراج رياضة الريشة الطائرة بالمدرسة و المتحصل سابقا على جائزة أفضل معلم بالعالم من بين 100 متوج ضمن الدورة الرابعة لجائزة ”Global Teacher Award” التي تنظّمها مؤسسة هندية تعنى بالبحوث التربوية، أن تزايد معاناة التلاميذ من قلة التركيز والتوتر والضغط و الجنوح الى ممارسة العنف جعله يفكر بإدراج هذا النوع من الرياضة ضمن أنشطة المدرسة.



وبين أن جل الدول اللآسياوية والأوروبية قامت بإدراج رياضة الريشة الطائرة ضمن الأنشطة الرياضية بمدارسها لما تتميز به من قدرتها على تعزيز التركيز وتنشيطه لدى الناشئة من جهة ولكلفتها المنخفضة من جهة اخرى، مشددا على أن ممارسة الرياضة شرط من شروط تنمية الجانب الفكري لدى التلاميذ وتميزهم في الدراسة.



والريشة الطائرة هي لعبة مضرب تُلعب من قبل لاعبين اثنين أو فريق زوجي على أرض ملعب، وهي لعبة قديمة، عرفها الإنجليز في عام 1870، وكان ضباط الجيش البريطاني يلعبونها في الهند، التي أصبحت بعد ذلك منبع انتشارها إلى العالم أجمع، وقد نظم الصينيون والاندونيسيون مسابقات وبطولات عالمية خصيصا لهذه اللعبة، والتي شارك فيها الرجال والنساء منذ عام 1980.

