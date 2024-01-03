المنتخب التونسي: دعوة سيف الجزيري لتعويض مرتضى بن وناس

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاربعاء، ان الجهاز الفني للمنتخب التونسي قرر دعوة لاعب الزمالك المصري سيف الجزيري للمشاركة في التحضيرات الجارية لنهائيات كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار بداية من 13 جانفي الجاري وذلك تعويضا لزميله مرتضى بن وناس الذي تعذرت عليه مواصلة التحضيرات مع المنتخب التونسي لاسباب عائلية قاهرة.



وكان مدرب المنتخب التونسي جلال القادري قد قرر في وقت سابق إعفاء اللاعب مرتضى بن وناس من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا وفق ما ذكرته الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء.





وكان المنتخب التونسي قد شرع امس الثلاثاء في التحضير لمشاركته في النهائيات القارية التي ستقام في كوت ديفوار.وأجرت العناصر الوطنية، امس، الحصة التدريبية الأولى في الملعب الفرعي برادس وشهدت مشاركة 23 لاعبا في انتظار التحاق على معلول وأنيس بن سليمان بمقر الإقامة خلال الساعات القادمة.كما يتضمن برنامج التحضيرات إجراء مقابلتين وديتين الأولى أمام موريتانيا يوم 6 جانفي، والثانية أمام الرأس الأخضر يوم 10 من الشهر ذاته، بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس قبل السفر إلى كوت ديفوار.ويجري المنتخب التونسي اليوم الاربعاء حصة تدريبية مغلقة بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في حين ستنطلق حصة يوم الخميس المبرمجة بالملعب الفرعي برادس بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء وستكون مفتوحة للإعلاميين قصد إجراء الحوارات مع بعض اللاعبين والإطار الفني.يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات جنوب افريقيا ومالي وناميبيا.في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) - علي معلول (الاهلي المصري)- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) - يان فاليري (انجي الفرنسي) - وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)- أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) - عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) - إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) - سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) - نعيم السليتي (الاهلي القطري)- إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)- سيف الجزيري (الزمالك المصري).