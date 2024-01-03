المنتخب الونسي: مرتضى بن وناس يتغيب عن كاس امم افريقيا بكوت ديفوار

قرر مدرب المنتخب التونسي جلال القادري إعفاء اللاعب مرتضى بن وناس من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا وفق ما ذكرته الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء.



واضاف المصدر ذاته ان المدرب الوطني سيتخذ لاحقا قراره النهائي بتعويض بن وناس او الإبقاء على المجموعة الحالية علما وان الجامعة سترسل القائمة النهائية للمنتخب اليوم الاربعاء باعتباره التاريخ النهائي لإرسال القائمات الرسمية.





...



وكان المنتخب التونسي قد شرع امس الثلاثاء في التحضير لمشاركته في النهائيات القارية التي ستقام في كوت ديفوار انطلاقا من 13 جانفي الجاري.

وأجرت العناصر الوطنية، امس، الحصة التدريبية الأولى في الملعب الفرعي برادس وشهدت مشاركة 23 لاعبا في انتظار التحاق على معلول وأنيس بن سليمان بمقر الإقامة خلال الساعات القادمة.

كما يتضمن برنامج التحضيرات إجراء مقابلتين وديتين الأولى أمام موريتانيا يوم 6 جانفي، والثانية أمام الرأس الأخضر يوم 10 من الشهر ذاته، بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويجري المنتخب التونسي اليوم الاربعاء حصة تدريبية مغلقة بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في حين ستنطلق حصة غدا الخميس المبرمجة بالملعب الفرعي برادس بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء وستكون مفتوحة للإعلاميين قصد إجراء الحوارات مع بعض اللاعبين والإطار الفني.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات جنوب افريقيا ومالي وناميبيا.



وفي ما يلي تذكير بقائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في النهائيات الافريقية :

في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)

في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) - علي معلول (الاهلي المصري)- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) - يان فاليري (انجي الفرنسي) - وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)

في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)- أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) - عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) - إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)

في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) - سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) - نعيم السليتي (الاهلي القطري)- إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي).

