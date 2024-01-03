بنزرت: تنفيذ عدد من قرارت الهدم والازالة بالملك العمومي البحري في بنزرت الجنوبية

نفّذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، صباح اليوم الأربعاء، عددا من قرارت الهدم والازالة بالملك العمومي البحري في معتمدية بنزرت الجنوبية، حسب ما أفاد به معتمد المنطقة فيصل العجمي.



وبيّن العجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية علاوة على الحرس الترابي والبلدي ببنزرت نفّذت قرارات هدم وازالة لعدد من البناءات والاسوار الاسمنتية والاسيجة الخشبية والحديدية تعمد أصحابها إنجازها دون وجه حق قانوني في محيط الملك العمومي البحري بشاطئي دار الجنة والحويشات، بالتوازي مع اتخاذ ما يجب من اجراءات ردعية قانونية مصاحبة.





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وأضاف أنّ هذه العملية تأتي تنفيذا لمخرجات جلسة عمل جهوية التأمت مؤخرا بمقر الولاية باشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي وخصصت لتفعيل الاجراءات التنفيذية المتعلقة بقرارات الازالة لكل البناءات الفوضوية والعشوائية بكامل مناطق الجهة ولاسيما منها المقامة عشوائيا على الملك العمومي البحري.

من جهة أخرى، تولت ذات الأجهزة الرقابية المشتركة تنفيذ قرار اخلاء لعقار دولي مخصص للسكن بعمادة المصيدة، واحالته لمصالح أملاك الدولة في انتظار إعادة توظيفه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وفق ذات المصدر الذي أكد أنّ حملات التصدي للتعديات المماثلة على القانون ستتواصل بوتيرة أكبر.