تقدم مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنت عالية التدفق بنسبة 24 بالمائة

بلغت نسبة تقدم مشروع ربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنت عالية التدفق، في إطار مشروع ربط 3307 مؤسسة تربوية باعتماد شبكة الألياف الضوئية والوصلات الهرتزية الرقمية مع موفى سنة 2023، نحو 24 بالمائة.



وبحسب ما نشرته، اليوم الأربعاء، المنصة الاكترونية www.tarbia.tn التي طورها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية، فإنه تم ايصال 837 مؤسسة تربوية بشبكة الإنترنات عالية التدفق، أي بنسبة 24 بالمائة.





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وتتضمن هذه البوابة الرقمية، المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، عديد الخدمات عن بعد لفائدة الأولياء والتلاميذ والإطار التربوي والمتفقدين وهي تهم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.



ويندرج مشروع ربط 3307 مؤسسة تربوية بشبكة الانترنت عالية التدفق ضمن شراكة بين وزارتي التربية وتكنولوجيات الاتصال بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التربوية والحد من الفجوة الرقمية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات.



وتضم هذه المؤسات التربوية، التي سيتم ربطها بشبكة الانترنت عالية التدفق، 1.5 مليون تلميذ، فيما تقدر كلفة ربطها بشبكة الانترنت عالية التدفق بأكثر من 132 مليون دينار، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية سابقا في بيان لها.