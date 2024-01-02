الروضة الدامجة النموذجيّة "لينا بن مهنّي " بالزهراء تدخل حيز النشاط يوم 26 فيفري القادم

تنطلق بمنطقة الزهراء من ولاية بن عروس الروضة العموميّة الدامجة النموذجيّة "لينا بن مهنّي" في تقديم خدمات التربية ما قبل المدرسيّة لأطفال الجهة يوم 26 فيفري القادم، وذلك بطاقة استيعاب تبلغ 45 طفلا، حسب ما أعلنت عنه وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها الثلاثاء.



وأوصت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، لدى اشرافها على جلسة عمل خصصت للنظر في استكمال المشروع بدعوة الأولياء إلى الانطلاق في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسسة الجديدة بداية من اليوم.





...



كما اطلّعت الوزيرة على سير عمل نوادي ومركبات الطفولة بالجهة موصية بضرورة انفتاح هذه المؤسسات على الأنشطة الثقافيّة بمختلف اختصاصاتها والرياضيّة وحوكمة توزيع الموارد البشريّة على مختلف النوادي والمركبات بولاية بن عروس ومختلف المندوبيات الأخرى.