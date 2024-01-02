توزر: تطور جلّ المؤشرات السياحيّة خلال سنة 2023 مقارنة مع سابقتها

سجّلت جلّ المؤشرات الخاصة بالنشاط السياحي في ولاية توزر تطوّرا وتحسنا خلال سنة 2023 مقارنة مع السنة التي سبقتها، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بتوزر قفصة، عادل سبيطة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وأوضح سبيطة أنّ عدد السياح الوافدين على الجهة المقيمين في النزل وبقية الوحدات السياحية من اقامات ودور ضيافة قد ارتفع بنسبة 28,7 بالمائة، حيث استقبلت الوحدات السياحية 185622 سائحا من جنسيات مختلفة، كما تطور مؤشر الليالي المقضاة بـ 22,3 بالمائة من خلال تسجيل 277067 ليلة مقضاة.

ولفت إلى أن الجهة سجلت تحسّنا في عدد السياح الوافدين من مختلف الأسواق، من ذلك عدد السياح الجزائريين بنسبة 117 بالمائة، والإيطاليين بـ 110 بالمائة، والانقليز بـ 80 بالمائة، والفرنسيين بـ 36 بالمائة والألمان بـ 28 بالمائة، وتبقى السوق التونسية من أهم الأسواق حيث سجلت ولاية توزر توافد عدد هام من السياح التونسيين ما يدعم مكانة الجهة كقطب كبير جاذب للسياحة الداخلية، وفق تعبيره.



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ويعتبر شهر ديسمبر المنقضي من أكثر فترات السنة التي عرفت حركية سياحية بالجهة، حيث سجّل تطوّرا طفيفا بالمقارنة مع شهر ديسمبر من سنة 2022، وحققت خلاله الجهة نسبة امتلاء للنزل بلغت 93 بالمائة، وخاصة خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث قضى نحو 2320 سائحا ليلة رأس السنة الإدارية داخل النزل السياحية دون اعتبار الاقامات والشقق الخاصة التي يتم استغلالها في هذه الفترة، وفق ذات المصدر.

