أيام زيت زيتون تبرسق تحوّل المدينة العتيقة بتبرسق الى فضاء لعرض وتثمين الزيت والمنتوجات الغذائية المحلية

اختتمت، اليوم الاحد، فعاليات أيام زيت زيتون تبرسق، التي حوّلت منذ انطلاقها يوم 29 ديسمبر الجاري المدينة العتيقة بتبرسق بمختلف ازقتها وأسواقها الى فضاء لعرض وتثمين زيت زيتون المنطقة والمنتوجات الغذائية المحلية وصناعات الفخار.



واحتضنت المدينة العتيقة، بالمناسبة، نقاط بيع من المنتج الى المستهلك أثّثها منتجو زيت زيتون تبرسق المتحصل على عدد من الجوائز العالمية، كما شهدت تنظيم معرض تجاريّ لزيت الزيتون والصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية المميّزة لعدد من مناطق الجمهورية شارك فيه 60 عارضا.

وبيّنت الناطقة الرسمية باسم لجنة تنظيم دورة 2023 لايام زيت الزيتون بتبرسق، ناجية البكوش، لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان التظاهرة ركزت على تثمين زيتون تبرسق وزيتها، إضافة الى التحسيس بضرورة استغلال وتثمين المرجين لدعم انتاجية الزيتون.



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وأبرزت البكوش، وهي أيضا محافظ مستشار التراث بمعتمدية تبرسق أنه تم اختيار تنظيم مختلف فقرات التظاهرة في فضاء مفتوح، وهو السوق البلدي وكل ارجاء المدينة العتيقة بتبرسق، بهدف الجمع بين تثمين التراث المادي ومعالم المدينة العتيقة، وتثمين التراث اللامادي وخاصة زيت زيتون تبرسق الذي أصبح يميز المنطقة.



ودعت، بالمناسبة، إلى بعث جمعية لتظاهرة أيام زيت زيتون تبرسق، والتمديد فى مدة التظاهرة اعتبارا للاقبال الكبير عليها خاصة وأنّها تقدّم فقرات فنية ورياضية واقتصادية للصغار والكبار، إلى جانب اشتمالها على عرض للاكلات التقليدية وتذوق زيت الزيتون، وعرض للمنتوجات المحلية، وعروض فنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لايام زيت الزيتون بتبرسق مباريات لكرة القدم بين قدماء لاعبي الملعب الرياضي التبرسقي، وتقديم كتاب المؤلف عماد بن صالح بعنوان "الزيتونة تراث ثقافي"، وعرض موسيقي ملتزم بعنوان صرخة شعب تحت اشراف دار الثقافة بتبرسق.

وفي اطار نفس التظاهرة، التي نظمتها معتمدية تبرسق والمندوبية الجهوية للثقافة والمندوبية الجهوية للسياحة بباجة، التأمت ندوة علمية حول قطاع الزيتون تضمّنت مداخلات حول تدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي في مجال غراسة الزياتين، وحول قطاع الزياتين بولاية باجة، وحول انتاج المشاتل واصناف الزيتون، وحول جودة زيت الزيتون وتثمين حصول زيت زيتون تبرسق على العلامة المثبتة للاصل، واستعراضا للدراجات النارية، وعرض طبخ وتذوق ومباريات ثقافية بين المدارس، ومقهى ثقافي حول القضية الفلسطينيّة، وعرضا موسيقيا ملتزما بعنوان نسمة الحرية.

