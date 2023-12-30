البنك المركزي: ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 28 بالمائة الى غاية يوم 20 ديسمبر 2023

سجلت العائدات السياحية ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة، إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ قيمتها 6،7 مليار دينار، وفق آخر معطيات، نشرها البنك المركزي أمس، الجمعة.



كما ارتفعت عائدات العمل، وفق المصدر ذاته، بشكل طفيف، بنسبة 2،5 بالمائة، لتتجاوز قيمتها 7،3 مليار دينار.

وساهم هذا التحسن في عائدات السياحة والعمل، وفق مؤسسة الاصدار، في تعزيز ارتفاع مدخرات البلاد من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22،9 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، إلى حدود يوم 29 ديسمبر 2022، إلى 26،2 مليار دينار (ما يعادل 118 يوم توريد)، حاليا.



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وبخصوص خدمة الدين الخارجي فقد تجاوزت 11،2 مليار دينار، منذ بداية السنة وحتى 20 ديسمبر 2023 ، مقابل قيمة 8،5 ميار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 وهو ما مثل زيادة بنسبة 31 بالمائة.

