البطولة العربية لكرة السلة: فوز المنتخب التونسي على نظيره المغربي 66 - 54

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الأربعاء على نظيره المغربي بنتيجة 66 - 54، في اطار الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدور الاول للبطولة العربية، المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة الى غاية 3 جانفي المقبل.

وكان المنتخب التونسي قد استهل أمس الثلاثاء مشواره في البطولة العربية بالفوز على الكويت بنتيجة 85 - 69.

ويواجه الخماسي التونسي غدا الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، نظيره المصري في اطار الجولة الثالثة، قبل أن يختتم مشواه في دور المجموعات، بعد غد الجمعة، بلقاء الامارات لحساب الجولة الرابعة انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.

يذكر أنّ مباريات الدور ربع النهائي للبطولة تقام يوم الاثنين القادم 1 جانفي، فيما تقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء 2 جانفي، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء 3 جانفي.

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